വർണങ്ങളുടെ മേളനമായി ‘നിറം’ ചിത്രരചനാമത്സരം

വർണങ്ങളുടെ മേളനമായി ‘നിറം’ ചിത്രരചനാമത്സരംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കല (ആർട്ട്) 22ാമത് ‘നിറം’ ശിശുദിന ചിത്രരചനാമത്സരം ഖൈത്താൻ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂളിൽ നടന്നു. ഡ്രോയിംഗിലും പെയിന്റിംഗിലുമായി നാല്ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 2000 ൽ അധികം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ക്ലേ സ്കൾപ്ചർ മത്സരവും, രക്ഷിതാക്കൾക്കും സന്ദർശകർക്കും ഓപ്പൺ ക്യാൻവാസ് പെയിന്റിംഗും നടന്നു.
മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് ബഷീർ ബാത്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശിഫ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് മോനാ ഹസ്സൻ മുഹമ്മദ് ഓപ്പൺ ക്യാൻവാസ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കല(ആർട്ട്) കുവൈത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി.പി.മുകേഷ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീച ഷൈജിത്, പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ പി.ഡി. രാഗേഷ്, ശിഫ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ മുഹമ്മദ് അസ്ലം, ട്രഷറർ കനകരാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
മെട്രോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് പ്രധിനിധികളായ കോകില, അഞ്ജന, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ അനിയൻ കുഞ്ഞു പാപ്പച്ചൻ, നജീബ്, ഹനീഫ്, ഷംസു, ഷാജി, ആർട്ടിസ്റ്റുമാരായ ശശികൃഷ്ണൻ, സുനിൽ കുളനട, ഹരി ചെങ്ങന്നൂർ, കല(ആർട്ട്) എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ സിസിത ഗിരീഷ്, അജിത് കുമാർ, ഷൈജിത്ത്, അനീഷ് വർഗീസ്, സുനിൽ കുമാർ, ജോണി കുമാർ, ബാബു സി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ശ്രുതി, സഞ്ജന എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
മത്സര ഫലങ്ങൾ ഡിസംബർ ഒന്നിന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങൾക്ക് പുറമേ 75 പേർക്ക് മെറിറ്റ് പ്രൈസും മൊത്തം പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ 10 ശതമാനം പേർക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവും നല്കും.