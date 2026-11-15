വിദ്യാർഥികളുടെ കലാമികവ് അളന്ന് ‘നിറക്കൂട്ട്’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ശിശുദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു കേരളീയ സമാജം യുനൈറ്റഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിന്റെ സഹകരണത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ചിത്രരചന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് വി കൊട്ടാരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ‘നിറക്കൂട്ട്’ എന്ന പേരിൽ സംടിപ്പിച്ച മൽസരത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു.
യുനൈറ്റഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപിക ജെസ്നി ഷമീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ദീപ സുജാത പിള്ള മുഖ്യ അതിഥി ആയി. ഫൈൻ ആർട്സ് അധ്യാപകൻ ടി.വി. രവീന്ദ്രൻ, രക്ഷാധികാരി തോമസ് പള്ളിക്കൽ, ദീപു മോഹൻ,ജോബി ഫിലിപ്പ്, ബിനു എൻ ജോസഫ് എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിജി വടശേരിക്കര സ്വാഗതവും, നിറക്കൂട്ട് ജനറൽ കൺവീനർ രമേശൻ കരിക്കൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒന്നും രണ്ടും, മൂന്നും സ്ഥാനം നേടിയവർക്ക് ട്രോഫിയും നൽകി. സാം പൗലോസ്, സൂരജ് പി സുകുമാരൻ, ഷിജു ഓതറ, ബിജു അലക്സാണ്ടർ, ഷിബു കുമ്പഴ, സുനീഷ് ജോർജ്, ലിനു എബ്രഹാം, ബിജി പള്ളിക്കൽ, ആരോൺ തോമസ്, രമ്യ അഭിലാഷ്, ജിത മനോജ്, സോഫി ലിനു, ബിൻസി ജെയിംസ്, പ്രിയ ബിനു, ധന്യ അരുൺ, സ്മിത ജിജി, ജിഷ സൂരജ്, സിനി റോണി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. നീരജ സൂരജ് പരിപാടി ഏകോപിപ്പിച്ചു. നോയൽ ബോണി, ലെവിന ടീമിന്റെ നേതൃത്വതിൽ മാജിക് മെന്റലിസം പരിപാടി നടന്നു.