ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൽ സൗജന്യ പരിശോധനയുമായി മെട്രോ

ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൽ സൗജന്യ പരിശോധനയുമായി മെട്രോtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നേരത്തെയുള്ള പരിശോധനയുടെ പ്രാധാന്യം കൈമാറുന്നതിനും സൗജന്യ പരിശോധനയുമായി മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴു വരെയാണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ പരിശോധന.
പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാവരിലും പ്രകടമാകണമെന്നില്ല. അതിനാൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. നേരത്തെയുള്ള തിരിച്ചറിയലും ആവശ്യമായ വൈദ്യപരിചരണവും പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർണതകൾ കുറക്കാൻ സഹായകമാണ്. സൗജന്യ പരിശോധനയിലൂടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകാനും ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും അവസരമൊരുങ്ങുമെന്ന് മെട്രോ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, പതിവായ വ്യായാമം, ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കൽ, കൃത്യമായ ആരോഗ്യപരിശോധന എന്നിവയ്ക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്. ജീവിതശൈലിയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലൂടെ പ്രമേഹത്തെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും. ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിലെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും മെട്രോ മെഡിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചു.