കല ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്: മംഗഫ് സൗത്ത് യൂനിറ്റ് ചാമ്പ്യന്മാർ

കല ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്: മംഗഫ് സൗത്ത് യൂനിറ്റ് ചാമ്പ്യന്മാർtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ - കല കുവൈത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച കല ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ മംഗഫ് സൗത്ത് യൂനിറ്റ് ജേതാക്കൾ. അബ്ബാസിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ സാൽമിയ യൂണിറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മംഗഫ് സൗത്ത് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
കല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിതിൻ പ്രകാശ് ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി കടയ്ക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കായിക സെക്രട്ടറി അശോകൻ കൂവ സ്വാഗതവും ടൂർണമെന്റ് കൺവീനർ റഫീഖ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
കല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുമിത വിശ്വനാഥ്, ജോ. സെക്രട്ടറി പി.വി.പ്രവീൺ, ട്രഷറർ പി.ബി.സുരേഷ്, അബ്ബാസിയ മേഖലാ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണ മേലെത്ത് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി. ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരമായും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായും സാൽമിയ യൂണിറ്റിന്റെ ജിജീഷ് തുണ്ടിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മംഗഫ് സൗത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ ഇർഷാദ് ഇച്ചു മികച്ച ബൗളർക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടി. ഫൈനലിലെ മികച്ച താരമായി അതേ യൂണിറ്റിന്റെ എബിമോൻ ബേബിക്കുട്ടിതെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ടൂർണമെന്റിൽ നാല് മേഖലകളിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നായി 27 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു.