അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധ വിനിമയ സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രദ്ധനേടി ഡോ.ജാഫറലി പറോൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് വേൾഡ് എക്സ്പോ സെന്ററിൽ നടന്ന 24-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധ വിനിമയ സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രദ്ധനേടി മലയാളിയും കുവൈത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ചിലെ (കിസർ) ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ.ജാഫറലി പറോൽ.
ചൈനയിലെ മാനവവിഭവശേഷി, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ചോങ്കിംഗ് സർവകലാശാലയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് ഡോ.ജാഫറലി പറോൽ പ്രഭാഷകനായി പങ്കെടുത്തത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രതിഭകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയം.
120-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി 3,100 ലധികം അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലെ അറിവുകളുടെ കൈമാറ്റം, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വികസനം, അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷണ സഹകരണം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് 160 ലധികം പരിപാടികൾ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചു.
നാല് നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം സമ്മേളനത്തിലുണ്ടായി. ‘അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായ നിരീക്ഷണം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ. ജാഫറലി പറോൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
കിസർ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂതന ഗവേഷണ രീതികളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു.