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എം.സി.എ കുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം ഫാക്ടറി സന്ദർശിച്ചുtext_fields
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കുവൈത്ത് സിറ്റി: മലങ്കര കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ (എം.സി.എ) കുട്ടികൾക്കായി കുവൈത്തിലെ ഐസ്ക്രീം നിർമ്മാതാക്കളായ ‘കെഡികൗ ’ ഐസ്ക്രീം ഫാക്ടറി സന്ദർശിച്ചു. അബ്ബാസിയ, അഹമ്മദി, സൽമിയ, സിറ്റി എന്നീ റീജിയണുകളിൽ നിന്നായി അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന 80-ലധികം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. ഐസ്ക്രീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ നേരിൽ കണ്ടുമനസ്സിലാക്കാനും ഉത്പാദനത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും കുട്ടികൾക്ക് സന്ദർശനം അവസരമായി.
പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ സുനിൽ ഫിലിപ്പിന്റെ നേതൃത്വം നൽകി. പ്രസിഡന്റ് എബി പാലമൂട്ടിൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീലു ഷാജി, ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗം ജോജി വെള്ളപ്പള്ളിൽ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അജി ഫിലിപ്പ്, ബിന്ദു മനോജ്, അനീഷ് കെ.സൈമൺ, ശാന്തി ബിജു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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