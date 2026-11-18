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കുറിയാക്കോസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസിന് സ്വീകരണംtext_fields
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News Summary - Kuwait Welcomes Kuriakose Gregorious
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെത്തിയ കുറിയാക്കോസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിക്ക് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ക്നാനായ ദൈവാലയം നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ക്നാനായ ദൈവാലയത്തിന്റെ 21ാം ഇടവക ദിനാഘോഷത്തിന്റെയും, കുടുംബ സംഗമത്തിന്റെയും മുഖ്യാതിഥിയായാണ് കുറിയാക്കോസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് കുവൈത്തിലെത്തിയത്.
ഇടവക വികാരി ഫാ.ഷെറിൻ ചാക്കോ കൊല്ലംപറമ്പിൽ, ട്രസ്റ്റി എബി തോമസ്, സെക്രട്ടറി പ്രിൻസ് ഏബ്രഹാം, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ സജി അമ്പലപ്പാട്, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി പേർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി.
ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലായി നാഷണൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചിലാണ് ആഘോഷപരിപാടികൾ.
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