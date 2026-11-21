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കുര്യാക്കോസ് മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് എൻ.ഇ.സി.കെ.കോമൺ കൗൺസിൽ ചെയർമാനെ സന്ദർശിച്ചുtext_fields
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News Summary - Kuriakose Mor Gregorios visited the Chairman of the NECK Common Council
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ കുര്യാക്കോസ് മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് നാഷണൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് (എൻ.ഇ.സി.കെ) കോമൺ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ പാസ്റ്റർ ഇമ്മാനുവൽ ഗരീബിനെ സന്ദർശിച്ചു.
എൻ.ഇ.സി.കെ കോമൺ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി റോയി കെ.യോഹന്നാൻ, കോമൺ കൗൺസിൽ അംഗം സജു തോമസ്, ഇടവക വികാരി ഫാ.ഷെറിൻ ചാക്കോ കൊല്ലമ്പറമ്പിൽ, ഇടവക സെക്രട്ടറി പ്രിൻസ് മാത്യു, ഇടവക മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം സിനു ചെറിയാൻ, അസോസിയേഷൻ അംഗം റെയ്ജു അരീക്കര എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി.
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