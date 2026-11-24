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കുറിയാക്കോസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തക്ക് സ്വീകരണംtext_fields
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News Summary - Kuriakose Mar Gregorios Honoured by Thiruvalla Pravasi Association in Kuwait
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെത്തിയ ക്നാനായ മെത്രാപ്പോലീത്ത കുറിയാക്കോസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസിന് തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ സ്വീകരണവും ആദരവും നൽകി.
റിഗ്ഗയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് റെയ്ജു അരീക്കര, സെക്രട്ടറി ബൈജു ജോസ്, ട്രഷറർ ഷിജു ഓതറ,അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ജെയിംസ് വി.കൊട്ടാരം, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ അലക്സ് കറ്റോട്, ഫിലിപ്പ് ജോർജ്, പ്രിയ ബിനു, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എബി തോമസ്, ടെനി തോമസ്, ബിനു ജോസഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
കുവൈത്ത് സന്ദർശനത്തിൽ സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിച്ച അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നു.
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