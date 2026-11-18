Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
കുട കേരളപ്പിറവി ആഘോഷംtext_fields
bookmark_border
News Summary - KUDA Kerala Piravi Celebration
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേരള യുണൈറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അസോസിയേഷന്റെ (കുട) കേരളപ്പിറവി ആഘോഷം ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു.
വിവിധ ജില്ലാ അസോസിയേഷനുകളുടെയും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികളും ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. കുട ജനറൽ കൺവീനർ ജിയാഷ് അബ്ദുൾ കരിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അംബാസഡർ പരമിത ത്രിപതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കേരളത്തിന്റെ വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത നൃത്തങ്ങൾ, സംഗീതം, ആയോധനകലകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാപരിപാടികൾ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി.
വിവിധ അസോസിയേഷനുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അരങ്ങേറിയ അവതരണങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. ഐ.വി.സുനേഷ് പരിപാടികൾ എകോപിപ്പിച്ചു. കൺവീനർ ജിത്തു തോമസ് സ്വാഗതവും എബിൻ തോമസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് ബഷീറും സിബി തോമസും മെമന്റോകൾ വിതരണം ചെയ്തു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story