കോഴിക്കോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ മഹിളാവേദി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

കോഴിക്കോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ മഹിളാവേദി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കോഴിക്കോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (കെ.ടി.എ) മഹിളാവേദിയും ഫർവാനിയ മെഡെക്സ് മെഡിക്കൽ കെയറും സംയുക്തമായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫർവാനിയ മെഡെക്സ് മെഡിക്കൽ കെയറിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നൂറിലധികം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.
അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുക, കൃത്യമായ ആരോഗ്യപരിശോധനയുടെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും വിവിധ ആരോഗ്യപരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങളും ക്യാമ്പിൽ ലഭ്യമാക്കി.
മഹിളാവേദി പ്രസിഡന്റ് രേഖ ടി.എസ്. അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് മെഡക്സ് സി.ഇ.ഒ. ഷറഫുദ്ദീൻ കണ്ണേത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.ഡി.എ. പ്രസിഡന്റ് എം.കെ.മജീദ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാഫി കൊല്ലം, മഹിളാവേദി സെക്രട്ടറി ഷഹീജ ഷഹീർ, മഹിളാവേദി നിരീക്ഷകൻ ടി.വി.അസ്ലം, ഡോക്ടർമാരായ നിഹാസ്, അജ്മൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മെഡക്സ് ഹെൽത്ത് കാർഡിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മെഡക്സ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ ജുനൈസ് വിശദീകരിച്ചു.
ക്യാമ്പ് കൺവീനർ റീജ സന്തോഷ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ നിജിഷ അഭിലാഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മെഡെക്സിനുള്ള അസോസിയേഷന്റെ ഉപഹാരം മഹിളാവേദി പ്രസിഡന്റ് രേഖ ടി.എസ്. കൈമാറി. ജീവാ ജയേഷ്, രശ്മി അനിൽ, അനുഷ, പ്രബീഷ്, ജിനീഷ, ദിവ്യ, ഷിഗ്ന, ഷീജി, റഹീദ, താജിബ, ഹസീന, അനീച ഷൈജിത്ത്, ആയിഷ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.