കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് അസോസിയേഷൻ വെൽവിഷേഴ്സ് മീറ്റ്

കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് അസോസിയേഷൻ വെൽവിഷേഴ്സ് മീറ്റ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് വെൽവിഷേഴ്സ് മീറ്റ് ഫഹാഹീൽ കാലിക്കറ്റ് ലൈവ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ രക്ഷാധികാരി റഊഫ് മഷ്ഹൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ മൈത്രി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 37 വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം നൽകിയ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നതിനും സ്പോൺസർമാരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനുമായാണ് സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പരിപാടിയിൽ അഹ്മദ് അൽ മഗ്രിബി കൺട്രി ഹെഡ് മൻസൂർ ചൂരി, സ്കൈലൈൻ ഹെഡ് ശരത് നായർ, എ.ടി.എസ് ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡ് സിജോ ജോൺ, എം.എ. ഹൈദർ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർ റഷീദ് ഖാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പവർകോർപ്പ്, ഹൈദ്ര തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രതിനിധികളും സന്നിഹിതരായി.
അസോസിയേഷൻ രക്ഷാധികാരികളായ ബഷീർ ബാത്ത, സാജിദ നസീർ, ഭാരവാഹികളായ റയീസ് സാലിഹ്, അനു സുൽഫി, സയ്യിദ് ഹാഷിം, ഷാഹുൽ ബേപ്പൂർ, സുൽഫിക്കർ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സാഹിർ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അതുൽ ഒരുവമ്മൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു