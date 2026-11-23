കെ.എം.സി.സി മങ്കട മണ്ഡലം സംഗമവും യാത്രയയപ്പുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി മങ്കട മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ‘മങ്കട ഹാർമണി- 2026’ എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തക സംഗമവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫർവാനിയ കെ.എം.സി.സി ഒഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റാഫി ആലിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസിഡന്റ് അജ്മൽ വേങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി സലാം ചെട്ടിപ്പടി, സെക്രട്ടറി ഗഫൂർ വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹംസ ഹാജി കരിങ്കപ്പാറ, ജില്ല സെക്രട്ടറി ഷാഫി ആലിക്കൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ദീർഘകാല സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന അബ്ദുൽ റഷീദ് തോടെങ്ങലിന് ചടങ്ങിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. കമ്മിറ്റിയുടെ മൊമെന്റോ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറി. മണ്ഡലം പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളും സഹപ്രവർത്തകരും ആശംസകൾ നേർന്നു. യാത്രയയപ്പിന് അബ്ദുൽ റഷീദ് തോടെങ്ങൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാദിഖ് വാരിയത്തൊടി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ മഷ്ഹൂദ് പാലത്തിങ്ങൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.