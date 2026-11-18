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സജീറിന് കെ.കെ.ഐ.സി യാത്രയയപ്പ്text_fields
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News Summary - KKIC Farewell To Sajeer
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്ന കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്റർ (കെ.കെ.ഐ.സി) കുവൈത്ത് സിറ്റി യൂണിറ്റ് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി സജീറിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷരീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി അൻസാരി പടന്ന സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അസ്ലം കാപ്പാട്, ഷമീർ മദനി, അബ്ദുൽ റസാഖ്, നജ്മൽ, അബ്ദുൽ നാസർ, യാസർ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. സജീർ നൽകിയ സേവനങ്ങളും സഹകരണവും യോഗത്തിൽ അനുസ്മരിച്ചു. നാട്ടിലെ ജീവിതത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു. സജീറിനുള്ള സംഘടനയുടെ ഉപഹാരം കേന്ദ്ര ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അസ്ലം കാപ്പാട് കൈമാറി.
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