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    മുഹമ്മദ് കോയ മദനിക്ക് കെ.കെ.ഐ.സി യാത്രയപ്പ്

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    ഫൈഹ യൂണിറ്റിന്റെ ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ മുഹമ്മദ് കോയ മദനിക്ക് കൈമാറി
    മുഹമ്മദ് കോയ മദനിക്ക് കെ.കെ.ഐ.സി യാത്രയപ്പ്
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    മുഹമ്മദ് കോയ മദനിക്ക് കെ.കെ.ഐ.സി ഫൈഹ യൂണിറ്റ് ഉപഹാരം കൈമാറുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫൈഹ കോ ഓപ്പറേറ്റീവിൽ 23 വർഷ കാലമായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന കെ.കെ.ഐ.സി ഫൈഹ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹി മുഹമ്മദ് കോയ മദനിക്ക് ഫൈഹ യൂണിറ്റ് യാത്രയപ്പ് നൽകി.

    യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ബാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഷമീൽ മഞ്ചേരി, പി.കെ. ഹബീബ്, നൗഫൽ കോടാലി, നൂറുദ്ദീൻ കൊല്ലം, മുസ്തഫ വെങ്ങാലി, യാസർ അൻസാരി, മുഹ്സിൻ, ശബൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. യാസിർ പയ്യോളി സ്വാഗതവും, അസ്ഹർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഫൈഹ യൂണിറ്റിന്റെ ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ മുഹമ്മദ് കോയ മദനിക്ക് കൈമാറി.

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