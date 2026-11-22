പി.എൻ.എ കേരളപ്പിറവി–ശിശുദിനാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പത്തനംതിട്ട എൻ.ആർ.ഐ അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (പി.എൻ.എ) കേരളപ്പിറവി–ശിശുദിനാഘോഷം റിഗ്ഗൈ പാർക്കിൽ വിവിധ കലാ-കായിക പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ പിറന്നാളും ആഘോഷിച്ചു. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി എ.ജബ്ബാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷെമീർ റഹിം കേരളപ്പിറവി–ശിശുദിന സന്ദേശം നൽകി.
കലാ-കായിക മത്സരങ്ങൾ, ഗാനാലാപനം, പ്രസംഗ മത്സരം, കേരളപ്പിറവി ക്വിസ്, വിനോദപരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തം ആവേശം പകർന്നു.
സെക്രട്ടറി ബിനു കെ. മാത്യു, ട്രഷറർ ഷാജി തോമസ്, കൺവീനർമാരായ ഷാൻ, ജോബി എന്നിവർ കലാ-കായിക മത്സരങ്ങൾ ഏകോപിച്ചു.
മത്സര വിജയികൾക്ക് ഡിസംബർ 18-ന് നടക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട മലനാട് മഹോത്സവത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറും.
ഹബീബ്, ഷാൻ, ഷാജി തോമസ്, ബിനു, ജോബി, മഞ്ജു, റെനി, ഹലീന, ലൗലി തോമസ്, റഫീഖ്, തോമസ്, ഹുസൈൻ, ഹസീന, അജീഷ്, ലുബിന എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.