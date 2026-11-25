കേരള അസോസിയേഷൻ പെയിന്റിംഗ് മത്സരം 27ന്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള അസോസിയേഷൻ അബ്ബാസിയ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിത്രരചനാ (ഡ്രോയിംഗ്), പെയിന്റിംഗ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടു മണിക്ക് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.
വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം.എൽ.കെ.ജി, യു.കെ.ജി, ഒന്ന്, രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കളർ പെൻസിലോ ക്രയോൺസോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറാണ് സമയം.മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച് ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കളർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂറും, ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വാട്ടർ കളർ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറുമാണ് മത്സര സമയം.ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ വിഷയം മത്സര വേദിയിൽ നൽകും.
മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നവംബർ 26ന് മുമ്പ് രജിസ്ട്രർ ചെയ്യണം. ഫോൺ- 55356430,69929521.