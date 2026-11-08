കെ.ഡി.എൻ.എ വിമൺസ് ഫോറം കേരളപ്പിറവി ആഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് എൻ.ആർ.ഐ അസോസിയേഷൻ (കെ.ഡി.എൻ.എ) വിമൺസ് ഫോറം കേരളപ്പിറവി ആഘോഷം റിഗ്ഗൈ പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫോറം പ്രസിഡന്റ് രജിത തുളസീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.ഡി.എൻ.എ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പർ കൃഷ്ണൻ കടലുണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കെ.ഡി.എൻ.എ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് രാമചന്ദ്രൻ പെരിങ്ങോളം, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്യാം പ്രസാദ്, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗമായ സുരേഷ് മാത്തൂർ, വുമൺസ് ഫോറം ജോ.സെക്രട്ടറി ജയലളിത, കൃഷ്ണൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി ദില്ലാര ധർമ്മരാജ്, ഭാരവാഹികളായ ജിഷ മാത്തൂർ, സാജിത നസീർ, അനു സുൽഫി, റാഫിയ അനസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷഫാന ഷമീർ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സക്കീന അഷറഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
കേരള ചരിത്രം, സംസ്കാരം, പാരമ്പര്യം എന്നിവ കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായ രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിവിധ ഗെയിമുകളും വിജ്ഞാന വിനോദപരിപാടികളും ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കി. ചിന്നു സത്യൻ അവതാരകയായി. കെ.ഡി.എൻ.എ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗം ബഷീർ ബാത്ത, വിമൺസ് ഫോറം ചാരിറ്റി ആൻഡ് വെൽഫെയർ സെക്രട്ടറി സൗദ ഇബ്രാഹിം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ജുനൈദ് റൗഫ്, സ്വാതി അനുദീപ്, അഫ്സാന ഷാഫി, ഫ്ലോറിസ അസ്ലം, ധന്യ വിനോദ്, ഡോ. ജസ്ലി സഫീർ, സഫിയ ബഷീർ, ബിനീത ടോം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.