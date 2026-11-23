കാപ്പാട് ഐനുൽ ഹുദാ യതീംഖാന റൂബി ജൂബിലി പ്രചാരണ സംഗമംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കാപ്പാട് ഐനുൽ ഹുദാ യത്തീം ഖാന റൂബി ജൂബിലി സമ്മേളന പ്രചരണാർത്ഥം കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രചരണ സംഗമം നടത്തി. മഹ്ബൂല ഷാനവാസ് കാപ്പാടിന്റെ വസതിയിൽ സംഗമം ഐനുൽ ഹുദാ ജോയൻറ് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എം. മുഹമ്മദ് ഷാഫി (എ.ഡി.ജി.പി, കേരളം) ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ചാപ്റ്റർ വൈസ് ചെയർമാൻ സിദ്ധിഖ് ഫാറൂഖി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഐനുൽ ഹുദാ ജി.സി.സി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ.പി.റഷീദ്, മെഹബൂബ് കാപ്പാട്, സുൽഫിക്കർ തിരുവങ്ങൂർ, ഷാനവാസ് കാപ്പാട്, ടി.കെ.ബഷീർ, മൊയ്തീൻ കോയ, എ.എം.പി. അബ്ദുറഊഫ്, ടി.ടി. ഷംസു, ഹിദാസ്, യാസർ തിത്തീസ്, സിനാൻ സിറാജ്, മുഹമ്മദ് അറയിൽ, അഹമ്മദ് ശറഫുദ്ധീൻ , റംഷാദ്, നൗഫൽ തിരുവങ്ങൂർ, കബീർ മണ്ണാം കുനി, മുഹമ്മദ് ദാനിഷ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, മുഹമ്മദ് അറയിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഫാറൂഖ് ഹമദാനി സ്വാഗതവും പി.പി.ഗഫൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ഡിസംബർ 24 മുതൽ 26 വരെ അൽഹുദാ കാമ്പസിലാണ് റൂബി ജൂബിലി സമ്മേളനം. വിവിധ സെഷനുകളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ കുവൈത്ത് പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും. നവീകരിച്ച ഓർഫനേജ് ഹോസ്റ്റലിന് ആവശ്യമായ കിടക്കയും തലയിണയും നൽകുമെന്ന് കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ അറിയിച്ചു.