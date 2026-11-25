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കാഞ്ഞിരോട് മുസ്ലിം വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്text_fields
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News Summary - Kanhirode Muslim Welfare Association Organizes Medical Camp in Kuwait
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കാഞ്ഞിരോട് മുസ്ലിം വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ മെഡക്സുമായി സഹകരിച്ചു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മെഡക്സ് ഫർവാനിയ ക്ലിനിക്കിൽ ക്യാമ്പ് മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി പി.സി. കെ. അഹമ്മദ് കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഈസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മെഡക്സ് ഗ്രുപ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ മുഹമ്മദ് റാഫി, മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഫർഹാൻ കൊമ്പൻ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു.
പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സ്വാഗതവും അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നിരവധി പേർ ക്യാമ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.
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