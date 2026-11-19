കല സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൈക്രോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ജനുവരി 15ന്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ -കല കുവൈത്ത് ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഒൻപതാമത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൈക്രോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു. അബ്ബാസിയ കല സെന്ററിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി കടയ്ക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിതിൻ പ്രകാശ് ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. കല കലാ വിഭാഗം സെക്രട്ടറി പ്രസീത് കരുണാകരൻ സംസാരിച്ചു. കല ഫിലിം സൊസൈറ്റി കൺവീനർ പ്രജോഷ് സ്വാഗതവും സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ രഞ്ജിത്ത് ടി.എം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ടി.എം. രഞ്ജിത്ത് ജനറൽ കൺവീനറായുള്ള സംഘാടക സമിതിയിൽ ജെബിൻ എബ്രഹാം (രജിസ്ട്രേഷൻ), അനുപമ (റിസപ്ഷൻ), ടി.എൽ.രാജീവ് (വളണ്ടിയർ), അനിൽ സ്മൃതി (സ്റ്റേജ്), തസ്നീം മന്നിയിൽ (പബ്ലിസിറ്റി), ബിജീഷ് (ട്രോഫി, സ്റ്റേഷനറി), ശ്രീരാജ് (ഫിനാൻസ്), ബിജു ടി.ടി (ഫുഡ്) എന്നിവർ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചുമതലക്കാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ജനുവരി 15ന് അബ്ബാസിയ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് മൈക്രോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ. അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ചിത്രങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ പരിഗണിക്കുക. മലയാളം ഒഴികെയുള്ള ഭാഷകളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിൽ നിർബന്ധമാണ്.
ഡിസംബർ 10ന് മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ചിത്രങ്ങൾ ജനുവരി ഒന്നിന് മുമ്പ് സംഘാടക സമിതിക്ക് കൈമാറണം. പൂർണമായും കുവൈറ്റിൽ ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ മത്സരത്തിന് പരിഗണിക്കൂ. ഫോൺ- രജിസ്ട്രേഷൻ: 51358822, അബ്ബാസിയ: 99672441, സാൽമിയ: 97480677, അബുഹലീഫ: 98732369, ഫഹാഹീൽ: 50799885.