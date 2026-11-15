ഇന്ത്യൻ ആർട്സ് ഫെഡറേഷൻ കുവൈത്ത് ദീപാവലി ആഘോഷം

ഇന്ത്യൻ ആർട്സ് ഫെഡറേഷൻ കുവൈത്ത് ദീപാവലി ആഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ ആർട്സ് ഫെഡറേഷൻ കുവൈത്ത് (ഐ.എ.എഫ്) ദീപാവലി ആഘോഷം വഫ്രയിലെ ഫാംഹൗസിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ഷെറിൻ മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിവിധ കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. പ്രവാസജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഒന്നിച്ചു ചേരലും സന്തോഷത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതുമായി ആഘോഷം.
വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ഏകത്വം എന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്തായ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും വെളിച്ചം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ് ആഘോഷത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഷെറിൻ മാത്യു പറഞ്ഞു. സെക്രട്ടറി ലിയോ കിഴക്കേവീടൻ സ്വാഗതവും കൺവീനർ പ്രിയ കണ്ണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ആശംസിച്ച ചടങ്ങിൽ ഷിബു പള്ളിക്കൽ ആശംസകൾ നേർന്നു. കൾച്ചറൽ സെക്രട്ടറി നിർമ്മല ദേവി, കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരായ അരവിന്ദ് കൃഷ്ണൻ, ഗ്ലാഡ്സൺ, ഡോ.ജൂബി, കണ്ണൻ ശിവൻ, സുജ ജോൺ, കുര്യാക്കോസ്, ഹരീന്ദ്രൻ, ശില്പ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.