ഗൾഫ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും

ഗൾഫ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് വാർഷികവും ഓണാഘോഷവുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗൾഫ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് എട്ടാം വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും ഫഹാഹീലിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് അശോകൻ തിരുവനന്തപുരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടേർസ് ഫോറം വൈ.പ്രസിഡണ്ട് ഡോ.സുസോവന സുജിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുവൈത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസഥൻ ധാരി സഹദ് അയദ് അൽ മുത്തേരി, ബാബു ഫ്രാൻസിസ്,ബിജു സ്റ്റീഫൻ, ഫൈസൽ ഹംസ, അനീഷ് ചന്ദ്രൻ, വിനോദ് പെരേര എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു.
ചെയർമാൻ ഹമീദ് പാലേരി സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ അസീസ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ലതാ വിജയൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, മുബാറക് ടീം അവതരിപ്പിച്ച ഗാനമേള, മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാന വിതരണം, ഓണസദ്യ എന്നിവ നടന്നു.
മുഹമ്മദ് റഫീഖ്, നസീമ, അജിതാ നായർ, സുജാ സുകുമാരൻ, സുമ അമ്പാടി, സുധീർ, സുജ കുളത്തൂപ്പുഴ, അബ്ബാസ്, ഗൗരി,ക്ലീറ്റസ്, സന്തോഷ്, ദിലീപ്, ഷെഫീക്ക് ഷംസുദ്ദീൻ, ഷെഫീഖ് എ. സാജിദ്, നൗഷാദ്, സതീ ഷാജി, ഗിരിജ, പുഷ്പ, കുമാരി, ഷീബ, സുധർമ, രാജി, എ.സി.ഉമ്മർ, രഞ്ജിത്ത്, സജീന കൊട്ടാരക്കര, ഷൈൻ, പ്രദീപ്, വിനീത എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.