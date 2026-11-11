ഗ്രാൻഡ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കം; ഫഹാഹീലിൽ 50 അടി നീളമുള്ള കേക്ക് മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം

ഗ്രാൻഡ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കം; ഫഹാഹീലിൽ 50 അടി നീളമുള്ള കേക്ക് മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിന് ഫഹാഹീലിൽ തുടക്കമായി. ബുധനാഴ്ച ഫഹാഹീൽ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ സ്റ്റോറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ 50 അടി നീളമുള്ള കേക്ക് മുറിച്ചാണ് ഭക്ഷ്യമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. നിരവധി ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്.
ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ 50 അടി നീളമുള്ള കേക്ക് സന്ദർശകരുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ മുതിർന്ന മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ, കോർപറേറ്റ് മാനേജർമാർ, കുവൈത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽനിന്നുള്ള ഓപറേഷൻസ് മേധാവികൾ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഗ്രാൻഡ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഫ്രഷ് ഫുഡ് ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ ആകർഷകമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് മേളയുടെ ലക്ഷ്യം.
ഭക്ഷ്യമേളയോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ സ്റ്റോറുകളിൽ ബിരിയാണി, പായസം പാചക മത്സരങ്ങളും കുട്ടികൾക്കായി കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ മത്സരവും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും. മത്സരങ്ങളുടെ തീയതി, വേദി, രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളിലൂടെ അറിയിക്കും.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിന്റെ പ്രധാന കരുത്തെന്നും ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനൊപ്പം കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന പരിപാടികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.