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    ഗാന്ധിസ്മൃതി 'സർവോദയ ബാലവേദി' ഓൺലൈൻ സംഗമവും സ്നേഹവിരുന്നും

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    ഗാന്ധിസ്മൃതി സർവോദയ ബാലവേദി ഓൺലൈൻ സംഗമവും സ്നേഹവിരുന്നും
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    ഗാന്ധിസ്മൃതി സ്നേഹവിരുന്നിൽ കണ്ണൂർ മണിയട്ടംപാറ അംഗനവാടി കുട്ടികൾ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗാന്ധിസ്മൃതി കുവൈത്ത് ബാലവിഭാഗമായ 'സർവോദയ ബാലവേദി'ശിശുദിനാഘോഷവും ഓൺലൈൻ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ബാലവേദി അംഗം ആഗ്നേയ് അജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗാന്ധിസ്മൃതി പ്രസിഡന്റ് പ്രജോത് ഉണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബേബി ആയിഷ ആനയടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ദിയ മറിയം ജുഗു, അമാൻഡ അനൂപ്, ആഞ്ചലീൻ എലിസ, ജെറിൻ റൂഫസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    ഗാന്ധിസ്മൃതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മധു മാഹി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റൊമാൻസ് പെയ്റ്റോൺ, ആർട്സ് സെക്രട്ടറി പോളി അഗസ്റ്റിൻ, രക്ഷാധികാരി റെജി സെബാസ്റ്റ്യൻ, ജോ.സെക്രട്ടറി ബിജു അലക്സാണ്ടർ, ഉപദേശക സമിതി അംഗം ലാക് ജോസ്, കേരള കൺവീനർ സുധീർ മൊട്ടമ്മൽ, രാജീവ് തോമസ്, ജെയിംസ്, അഖിലേഷ് മാലൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    ജോബി കുഴിമട്ടം ഓൺലൈൻ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു. പ്രാർത്ഥന പ്രജീഷ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ പി.കെ.സജിൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ആഘോഷഭാഗമായി കണ്ണൂർ മണിയട്ടംപാറ അംഗനവാടിയിൽ ഗാന്ധിസ്മൃതി സ്നേഹവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് പ്രജോത് ഉണ്ണിയും, കേരള കൺവീനർ സുധീർ മൊട്ടമ്മലും നേതൃത്വം നൽകി.

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    News Summary - Gandhi Smriti Kuwait Organizes Children's Day Meet
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