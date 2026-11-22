ഇൻഫോക് -എൻ.ബി.ടി.സി -സിറ്റി ക്ലിനിക് സംയുക്ത മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (ഇൻഫോക്), എൻ.ബി.ടി.സി, സിറ്റി ക്ലിനിക് ഇന്റർനാഷണൽ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എൻ.ബി.ടി.സി ജീവനക്കാർക്കായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.എൻ.ബി.ടി.സി കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നിരവധി ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു.
ഇൻഫോക് ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് ഷാ, സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ കൺവീനർ ബിനുമോൾ ജോസഫ്, എൻ.ബി.ടി.സി ഗ്രൂപ്പ് സി.എഫ്.ഒ അനിന്ദ ബാനർജി, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ കിരൺ റെഡ്ഡി, സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് സീനിയർ മാനേജർ കെ.സി. റിജാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും ആരോഗ്യബോധവൽക്കരണവും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പ്. ഇ.സി.ജി, വിവിധ രക്തപരിശോധനകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ, ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ, ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ സൗകര്യവും ഒരുക്കി.
സിറ്റി ക്ലിനിക് ഇന്റർനാഷണലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ ഡോ. ദിനുഷ ഫെർണാണ്ടോ, ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ.വെങ്കടേശ്വരലു സീത, ഓർത്തോപീഡിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ.സുജിത് ഹരി എന്നിവർ മെഡിക്കൽ പങ്കെടുത്തു. ഇൻഫോക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ശരത് കുമാർ, ഇൻഫോക് കെയർ വളണ്ടിയർമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.