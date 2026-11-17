ആഘോഷമായി ഫോക്ക് ‘കണ്ണൂർ മഹോത്സവം’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈത്ത് എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ (ഫോക്ക്) 21ാം വാർഷികാഘോഷം ‘കണ്ണൂർ മഹോത്സവം’ അഹമ്മദി ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ രവി അയ്യനോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എൽദോ കുര്യാക്കോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അൽമുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ശിവ ഗണേഷ്, അഹ്മദ് അൽ മഗ്രിബി കൺട്രി ഹെഡ് മൻസൂർ ചൂരി, ഗോകുൽ, ഡോ.എസ്.എം. ഹൈദർ അലി, മെട്രോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നാസർ വാഴവളപ്പിൽ, ജി.വി. മോഹനൻ, സുരേഷ് കുമാർ, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് കൺട്രി ഹെഡ് അഫ്സൽ ഖാൻ, ഫോക് ട്രഷറർ കെ.വി.സൂരജ്, വനിതാവേദി ചെയർപേഴ്സൺ ശരണ്യ പ്രിയേഷ്, വനിതാവേദി ജനറൽ കൺവീനർ അമ്പിളി ബിജു, ബാലവേദി കൺവീനർ അവന്തിക മഹേഷ്, അനിൽ കേളോത്ത്, കെ.വി.വിജയേഷ് എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീഷിൻ എം.വി. സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ സുമേഷ് കെ.കെ. നന്ദിയും പറഞ്ഞു. എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
19മത് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് പുരസ്കാരം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ടി.പി.പദ്മനാഭൻ മാസ്റ്റർക്ക് ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിച്ചു. 12ാം ക്ലാസിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള അവാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്തു. ഫോക്ക് സുവനീർ പ്രകാശനവും ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനവും നടന്നു.
നൃത്തസന്ധ്യ, പിന്നണി ഗായകൻ നജിം അർഷാദ്, നന്ദ ജയദേവൻ, വിഷ്ണു വർധൻ, രേഷ്മ രാഘവേന്ദ്ര എന്നിവർ അണിനിരന്ന സംഗീതവിരുന്ന് എന്നിവ വാർഷികത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടി.