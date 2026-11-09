ഫോക്ക് വാർഷികാഘോഷവും അവാർഡ് വിതരണവും വെള്ളിയാഴ്ച്ച

ഫോക്ക് വാർഷികാഘോഷവും അവാർഡ് വിതരണവും വെള്ളിയാഴ്ച്ചtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈത്ത് എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ (ഫോക്ക്) ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഷികാഘോഷം നവംബർ 13 ന് അഹമ്മദി ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പരിപാടിയിൽ അവാർഡ് വിതരണം, സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം, കലാപരിപാടികൾ, നജിം അർഷാദ്, നന്ദ ജയദേവൻ, വിഷ്ണു വർധൻ, രേഷ്മ രാഘവേന്ദ്ര എന്നിവർ ചേർന്നൊരുക്കുന്ന സംഗീത നിശ എന്നിവ അരങ്ങേറും.
വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്തുത്യർഹ സേവനം കാഴ്ചവെച്ച കണ്ണൂർ സ്വദേശികളെ ആദരിക്കുന്ന 19ാമത് ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ്’ വിതരണവും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകും. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്ത് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ടി പി പദ്മനാഭൻ മാസ്റ്റർക്കു ഗോൾഡൻ ഫോക്ക് അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കും. വെങ്കല ശില്പവും, പ്രശസ്തിപത്രവും, 25000 രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. ഫോക്ലോർ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എ.വി അജയകുമാർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ദിനകരൻ കൊമ്പിലാത്ത്, നർത്തകിയും അധ്യാപികയുമായ സുമിത നായർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ജൂറിയാണ് അവാർഡ് ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്ലസ്ടു/തത്തുല്യ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉയർന്ന പഠനത്തിനായി സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. അബ്ബാസിയ റോയൽ ബേക്ക്സ് റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ നടന്ന വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ഫോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ബാബു , ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.വി.ശ്രീഷിൻ, പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ സുമേഷ് കുഞ്ഞിരാമൻ, ട്രഷറർ കെ.വി.സൂരജ്, വനിതാവേദി ചെയർപേഴ്സൺ ശരണ്യ പ്രിയേഷ്, അവാർഡ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സി.വി.പ്രസാദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.