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    ജഹ്‌റ ഗവർണറേറ്റിൽ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് പരിശോധന

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    ജഹ്‌റ ഗവർണറേറ്റിൽ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് പരിശോധന
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജഹ്‌റ ഗവർണറേറ്റിൽ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് പരിശോധന. നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ 151 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകി. തീപിടിത്ത സുരക്ഷാ, പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പരിശോധന. ഫയർ ഫോഴ്‌സ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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