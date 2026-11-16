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    രാരി വർഗീസിനും കുടുംബത്തിനും യാത്രയയപ്പ് നൽകി

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    രാരി വർഗീസിനും കുടുംബത്തിനും യാത്രയയപ്പ് നൽകി
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    രാരി വർഗീസിന് വാകത്താനം അസോസിയേഷന്റെ ഉപഹാരം കൈമാറുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: വാകത്താനം അസോസിയേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം രാരി വർഗീസിനും കുടുംബത്തിനും സംഘടന യാത്രയയപ്പ് നൽകി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ്രൂസ് കുര്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    ട്രഷറർ ടോം ജോസ്, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജേക്കബ് മാത്യു, സാം നൈനാൻ, സിജോ ജേക്കബ്, റിനോ എബ്രഹാം, ലിജു കുര്യാക്കോസ്, ആൽഫി അലക്സ്, ലീന ജേക്കബ്, അജിത ആൻഡ്രൂസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. രാരിവർഗീസ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. സെക്രട്ടറി ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് സ്വാഗതവും ആശാ രാരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    അനൂപ് ജേക്കബ്, ടിറ്റു ആൻഡ്രൂസ്, ജിറ്റു മാത്യു, ഷിബു വർഗീസ്, സൂസൻ ആൽഫി, സിൻസി വർഗീസ്, അൻസു ജിറ്റു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സംഘടനയുടെ ഉപഹാരം യോഗത്തിൽ രാരി വർഗീസിന് കൈമാറി. വാകത്താനം അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് സ്ഥാപക അംഗവും മുൻ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു രാരി വർഗീസ്.

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    News Summary - Farewell Given to Rari Varghese and Family by Vakathanam Association
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