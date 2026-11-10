കെ.ജെ.പി.എസ് ക്രിസ്മസ്- ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം

കെ.ജെ.പി.എസ് ക്രിസ്മസ്- ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം പോസ്റ്റർ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കൊല്ലം ജില്ല പ്രവാസി സമാജം (കെ.ജെ.പി.എസ്) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം പോസ്റ്റർ പ്രകാശന ചടങ്ങും കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗവും അബ്ബാസിയയിൽ നടന്നു.
ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് തമ്പി ലൂക്കോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രക്ഷാധികാരിയും പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനറുമായ അലക്സ് മാത്യു പുത്തൂർ ഫ്ലെയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷഹീദ് ലബ്ബ സ്വാഗതവും അബ്ബാസിയ യൂണിറ്റ് കൺവീനർ ടൈറ്റസ് വർഗീസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
വനിതാവേദി ചെയർപേഴ്സൺ മിനി ഗീവർഗീസ്, മീഡിയ സെക്രട്ടറി ഷംന അൽ അമീൻ, ആർട്സ് സെക്രട്ടറി ബൈജു മിഥുനം, അനിൽ കുമാർ, നൈസാം പട്ടായി, ദീപു ചന്ദ്രൻ, സജി കുമാർ പിള്ള, ശശികർത്താ, അനി ബാബു, റിനിൽ രാജു, മുകേഷ് നന്ദനം, അൽ അമീൻ, തോമസ് പണിക്കർ, ലിറ്റി അലക്സാണ്ടർ, ഡയോനിയ ജോയ്, ശ്രുതി ഗോപിക എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി.
ജനുവരി 15 ന് ഖൈത്താൻ രാജധാനി പാലസിലാണ് ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം. കൊല്ലത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും കലാപാരമ്പര്യവും ഉൾകൊള്ളുന്ന വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറും.