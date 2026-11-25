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ബാലവേദി കുവൈത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്text_fields
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News Summary - Balavedi Kuwait Organizes Anti-Drug Awareness Class and Cultural Programs
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബാലവേദി കുവൈത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും കലാ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു. മംഗഫ് അൽ നജാത്ത് സ്കൂളിൽ ബാലവേദി പ്രസിഡന്റ് കീർത്തന ഷാനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടി കല പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി കടയ്ക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ബാലവേദി കേന്ദ്ര രക്ഷാധികാരി സമിതി കൺവീനർ നവീൻ എളയാവൂർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
ബാലവേദി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നന്ദന ലക്ഷ്മി സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെവിൻ രാംനാഥ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഡോ. വിഷ്ണു നാരായണൻ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി.
നാല് മേഖലകളിൽ നിന്നും 200 ലധികം കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച കലാ പരിപാടികളും അരങ്ങേറി. വിവിധ ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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