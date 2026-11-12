യൂത്ത് കഫേ 2026: സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചു; ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി യൂത്ത് ഇന്ത്യ ബഹ്റൈൻtext_fields
മനാമ: യൂത്ത് ഇന്ത്യ ബഹ്റൈൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബ-യുവജന സംഗമമായ ‘യൂത്ത് കഫേ 2026’ ഡിസംബർ 18 വെള്ളിയാഴ്ച പ്രവാസി സെന്ററിൽ നടക്കും. പരിപാടിയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനായി വിപുലമായ സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചു. പ്രവാസികൾക്കായി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളാണ് യൂത്ത് കഫേയിൽ ഒരുക്കുന്നത്. പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന എക്സ്പെർട്ട് ടോക്ക് ഫാമിലി സെഷൻ, കുട്ടികളുടെ കലാ-വിനോദ പരിപാടികൾ, രുചികരമായ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളുള്ള ഫുഡ് കോർണർ, സാഹിത്യ-സാമൂഹിക ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ടീ ടോക്ക് എന്നിവ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായിരിക്കും.
സിഞ്ചിലെ യൂത്ത് ഇന്ത്യ ഓഫീസിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സ്വാഗതസംഘം ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സുബൈർ എം.എം. (മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി), ഷൗക്കത്തലി (യൂത്ത് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ്), സിറാജ് എം.എച്ച്. (യൂത്ത് ഇന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി), ജുനൈദ് കായണ്ണ (ഇവൻ്റ് ജനറൽ കൺവീനർ) സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റ് വകുപ്പ് കൺവീനർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു,
ഇജാസ് മൂഴിക്കൽ (പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച്മെൻ്റ്), സിറാജ് വി.പി. (വെന്യൂ അറേഞ്ച്മെന്റ്), സാജീർ ഇരിക്കൂർ (ഫുഡ് ആൻഡ് ബീവറേജ്), സവാദ് (വളണ്ടിയർ), ഇർഫാൻ (മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി) എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഡിസംബർ 18ന് നടക്കുന്ന ഈ മഹാസംഗമത്തിലേക്ക് ബഹ്റൈനിലെ മുഴുവൻ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.