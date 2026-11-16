വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി ഉമ്മൽഹസ്സം ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി ഉമ്മൽഹസ്സം ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
മനാമ: വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പിയുടെ ഉമ്മൽ ഹസ്സം ഏരിയയ്ക്ക് പുതിയ നേതൃത്വത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സൽമാനിയ കലവറ പാർട്ടി ഹാളിൽ നടന്ന ഏരിയ സമ്മേളനം വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി പ്രസിഡന്റ് സിബിൻ സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ പ്രസിഡൻ്റ് ജോബിൻ മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശരത് ശശി സ്വാഗതവും സംഘടന ടോജി തോമസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കണക്കും റിപ്പോർട്ടും ഏരിയ ട്രഷറർ വിപിൻ പുരുഷോത്തമൻ അവതരിപ്പിച്ചു.
ജോർജ് മാത്യു (പ്രസിഡന്റ്), മോൻസി വർഗീസ് (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), ശരത് ശശി(ട്രഷറർ), ടോജി തോമസ് (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), പ്രശാന്ത് ഗോപി (ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി), ജിതിൻ അലക്സാണ്ടർ, അഖിൽ അനിരുദ്ധൻ, ഓമനക്കുട്ടൻ (എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ) എന്നിവരാണ് 2027-2028 കാലയളവിലെ ഭാരവാഹികളായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
കൂടാതെ ജോബിൻ മാത്യു സെൻട്രൽ കമ്മറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റിയിലേക്കും തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സിബിൻ സലീം, ഗിരീഷ് കുമാർ ജി, ജേക്കബ് മാത്യു എന്നിവർ ഏരിയയിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ കമ്മറ്റിയിൽ തുടരും.
ഉമ്മൽ ഹസ്സം, സിത്ര, ജുഫൈർ, മാഹൂസ്, സിഞ്ച് ഏരിയകളിലുള്ള ആലപ്പുഴ ജില്ലക്കാരായ ബഹ്റൈൻ പ്രവാസികൾക്ക് വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പിയുടെ ഉമ്മൽ ഹസ്സം ഏരിയ കമ്മറ്റിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് 3678 3678 (ജോർജ്), 3644 7550 (മോൻസി) എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.