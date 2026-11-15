അണ്ടർ19 ഹോക്കി ടൂർണമെന്റ്: മാലിക് ജൂനിയേഴ്സ് ഹോക്കി ക്ലബ് ചാമ്പ്യന്മാർ

അണ്ടർ19 ഹോക്കി ടൂർണമെന്റ്: മാലിക് ജൂനിയേഴ്സ് ഹോക്കി ക്ലബ് ചാമ്പ്യന്മാർtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ ഹോക്കി അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അണ്ടർ-19 ഹോക്കി ടൂർണമെന്റ് ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ സമാപിച്ചു. ഫൈനലിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മാലിക് ജൂനിയേഴ്സ് ഹോക്കി ക്ലബ് ചാമ്പ്യൻപട്ടം കരസ്ഥമാക്കി.
ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ 3-0 എന്ന നിലയിൽ മുൻതൂക്കം നേടിയാണ് മാലിക് ജൂനിയേഴ്സ് മുന്നേറിയത്. എങ്കിലും, മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ ദി ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ, ബഹ്റൈൻ സ്കോർ നില 4-3 ആയി ചുരുക്കി മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചു.
വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നുമുള്ള യുവ പ്രതിഭകൾ അണിനിരന്ന ഈ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവും ടീം വർക്കും കായിക സംസ്കാരവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മികച്ച വേദിയായി മാറി. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക് (7-3) പാകിസ്ഥാൻ സ്കൂൾ, ബഹ്റൈനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബംഗ്ലാദേശ് സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി.
ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരം: ജോനാഥൻ ആന്റണി - ദി ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ, ബഹ്റൈൻ മികച്ച ഗോൾകീപ്പർ: അബ്ദുൾ ഹസീബ് - പാകിസ്താൻ സ്കൂൾ, ബഹ്റൈൻ എന്നിവരാണ്. സമാപന ചടങ്ങിൽ ബഹ്റൈൻ ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സമി മുഹമ്മദ് അലി, ദീപ്തി ജോർജ്ജ്, ബഹ്റൈൻ ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാലിക് ആബിദ് അവാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.