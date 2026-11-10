തിരൂർ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒൻപതാം വാർഷികാഘോഷംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ തിരൂർ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒൻപതാം വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരൂർ താലൂക്കിലെ സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചികിത്സതേടുന്നവർക്ക് വീൽചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം കൈമാറി. പരിപാടിയിൽ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും വിശിഷ്ടാതിഥികളും പങ്കെടുത്തു.
ഒൻപത് വർഷത്തെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ആഘോഷം കേവലം ഒരു വാർഷികാഘോഷം എന്നതിലുപരി, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും കാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വേദിയായി മാറി. നാട്ടിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന അർഹരായ രോഗികൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച വീൽചെയർ വിതരണ പദ്ധതി, ബഹ്റൈൻ തിരൂർ കൂട്ടായ്മയുടെ സാമൂഹിക സേവന രംഗത്തെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്.
സാമൂഹിക സേവനവും കൂട്ടായ്മയും കാരുണ്യവും മുൻനിർത്തി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞയോടെയാണ് ഒൻപതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന് സമാപനമായത്. കൂടാതെ കൂട്ടായ്മ അഗങ്ങളും കുട്ടികളും അവതരിപ്പിച്ച കലാ പരിപാടികളും ചടങ്ങിന് നവ്യാനുഭവമായി.