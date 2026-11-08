സുവർണ്ണം 2026 മ്യൂസിക്കൽ മെഗാ ഇവന്റ് സമാപിച്ചു

സുവർണ്ണം 2026 മ്യൂസിക്കൽ മെഗാ ഇവന്റ് സമാപിച്ചുtext_fields
മനാമ: പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (പാപ) അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സുവർണ്ണം 2026 മ്യൂസിക്കൽ മെഗാ ഇവന്റ് വർണ്ണാഭമായി സമാപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി പ്രവാസി മലയാളികൾ പങ്കെടുത്തു.
കോന്നി എം.എൽ.എ അഡ്വ. കെ.യു. ജനീഷ് കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി. അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളും കുട്ടികളും അവതരിപ്പിച്ച ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസും വിവിധ കലാപരിപാടികളും സദസ്സിന്റെ കൈയടി നേടി.
സെക്രട്ടറി സുനു കുരുവിള സ്വാഗതവും പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു ദേവാഞ്ജനം അധ്യക്ഷതയും വഹിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജോയി, ഓറ ആർട്സ് ഡയറക്ടർ മനോജ് മയ്യന്നൂർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രോഗ്രാം ജോയിന്റ് കൺവീനറുമായ മോൻസി ബാബു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
തുടർന്ന് ഭാഗ്യരാജ് ആൻഡ് ദി ബാൻഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങേറിയ മ്യൂസിക്കൽ മെഗാ ഷോ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായി. ബഹ്റൈനിലെ വിവിധ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ബിജിനും മോൻസി ബാബുവും പ്രോഗ്രാം കൺവീനർമാരായി പ്രവർത്തിച്ചു.