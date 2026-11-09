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    മർകസ് സാരഥികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി

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    മർകസ് സാരഥികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി
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    മർകസ് സാരഥികളായ ഉബൈദുള്ള സഖാഫി, മുഹമ്മദ് സഖാഫി വില്യാപ്പള്ളി എന്നിവർക്ക് ബഹ്റൈൻ എയർപ്പോർട്ടിൽ സ്വീകരണം നൽകിയപ്പോൾ 

    മനാമ: മർകസ് പ്രചരണാർത്ഥം ബഹ്‌റൈനിൽ എത്തിയ എസ്.എസ്.എഫ് ദേശീയ പ്രസിഡന്‍റും മർകസ് ഡയറക്ടറുമായ സി.പി ഉബൈദുള്ള സഖാഫി, മർകസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വില്ല്യാപ്പള്ളി മുഹമ്മദ്‌ സഖാഫി എന്നിവർക്ക് മർകസ് ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എയർപോർട്ടിൽ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം നൽകി.

    ഐ.സി.എഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്‍റ് കെ.സി സൈനുദ്ധീൻ സഖാഫി, അബ്ദുൽ ഹകീം സഖാഫി, അബ്ദുസ്സമദ് കാക്കടവ്, ശിഹാബ് പരപ്പ, അഹ്മദ് സഖാഫി, സകരിയ്യ സഖാഫി, ഫയാസ് സഖാഫി, സാദിഖ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

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