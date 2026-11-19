സെഗയ എഫ്.സി സൂപ്പർ കപ്പ് സീസൺ വൺ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കിക്കോഫ്text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ കായിക ലോകത്തിന് ആവേശത്തിന്റെ പുത്തൻ അധ്യായം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട്, കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ബഹ്റൈൻ (കെ.എഫ്.എ) കീഴിൽ സെഗയ എഫ്സി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആരോഗ്യ നിലമ്പൂര് ‘സൂപ്പർ കപ്പ് സീസൺ വൺ’ സെമി പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഇന്ന് ആവേശകരമായ തുടക്കമാകും. സിഞ്ച് അൽ അഹ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 9.30ന് ആദ്യ വിസിൽ മുഴങ്ങുന്നതോടെ ബഹ്റൈൻ മൈതാനം തീപാറുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകും.
ബഹ്റൈനിലെ കരുത്തരായ 16 ടീമുകളാണ് ‘സൂപ്പർ കപ്പ്’ കിരീടത്തിനായി മൈതാനത്ത് കൊമ്പുകോർക്കുന്നത്. ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം, നവംബർ 26, 27 തീയതികളിലായി ക്വാർട്ടർ, സെമി-ഫൈനൽ, ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾ അരങ്ങേറും. കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ താരം ആസിഫ് സഹീർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തും.
പ്രവാസലോകത്തെ കായിക ആവേശം വാനോളമുയർത്തുന്ന ഈ ഫുട്ബോൾ ഉത്സവം നേരിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിനും താരങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകരുന്നതിനുമായി മുഴുവൻ കായികപ്രേമികളെയും സിഞ്ച് അൽ അഹ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചു.