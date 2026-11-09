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    വനിതകൾക്കായി സൗജന്യ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് സംസ്കൃതി

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    വനിതകൾക്കായി സൗജന്യ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് സംസ്കൃതി
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    മനാമ: ഷിഫ അൽ ജസീറ ഹോസ്പിറ്റലുമായി സഹകരിച്ച് വനിതകൾക്കായി പ്രത്യേക സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് സംസ്കൃതി ബഹ്റൈൻ. സ്തനാർബുദത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുക, രോഗം നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, വനിതകളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ക്യാമ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

    സംസ്കൃതി ബഹ്റൈൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആനന്ദ് സോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. റീന ബിനീഷ്, പ്രിയ മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ പ്രോഗ്രാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരായും, സംഗീത സുധീഷ്, നിജി സുധീഷ്, ലിഷ സജീഷ് കുമാർ, രമ സന്തോഷ്, സീന സുബിൻ, ലിബി രഞ്ജിത്ത്, ശ്രീജിത എം. കെ. എന്നിവർ കോർഡിനേറ്റർമാരായും പ്രവർത്തിച്ചു. സംസ്കൃതി വനിതാ അംഗങ്ങളുടെയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തം പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി.

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    News Summary - Samskriti organizes free camp for women
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