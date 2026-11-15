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    സ്വലാത്ത് വാർഷികവും രിഫാഈ അനുസ്മരണവും

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    സ്വലാത്ത് വാർഷികവും രിഫാഈ അനുസ്മരണവും
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    മനാമ: ഐ.സി.എഫ് ഗഫുൾ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വലാത്ത് വാർഷികവും രിഫാഈ അനുസ്മരണവും സൽമാനിയ കലവറ ഹാളിൽ വെച്ച് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ സഖാഫിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ അബ്ദുൽറഷീദ് കൊളത്തൂർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ജി.സി. ഉപാധ്യക്ഷൻ എം.സി. അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    ഐ.സി.എഫ് നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ ലത്തീഫി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. ഐ.സി.എഫ് റീജണൽ പ്രസിഡന്റ് റഹീം സഖാഫി ഉസ്താദ് മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം നൽകി.ബഹ്‌റൈൻ പണ്ഡിതൻ മുഹമ്മദ് സബാഹി മിസ്രി ആശംസകൾ നേർന്നു. ഐ.സി.എഫ് റീജിയൻ നേതാക്കൾ - റീജിയൻ യൂസി സമദ് കാക്കടവ്, ഷംസു മാമ്പ, ഹുസൈൻ സഖാഫി, യൂസഫ് അഹ്സനി എന്നിവർ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു. യൂണിറ്റ് നിരീക്ഷകൻ സലാം പെരുവയൽ, മുനീർ, നൗഷാദ്, ഇസ്മായിൽ ഷാജി, അബ്ദുറഹ്മാൻ, കബീർ, ഷംറാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. നാസ്സർ കൊട്ടാരത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു.

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    News Summary - Salawat Anniversary and Rifai Commemoration
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