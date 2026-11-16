ആവേശം അലയടിച്ച് റിഫ റോയൽസ്; ഫുട്ബാൾ ടൂർണ്ണമെന്റ് സീസൺ 5 സമാപിച്ചു

ആവേശം അലയടിച്ച് റിഫ റോയൽസ്; ഫുട്ബാൾ ടൂർണ്ണമെന്റ് സീസൺ 5 സമാപിച്ചുtext_fields
മനാമ: പ്രവാസത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കും ജോലിഭാരങ്ങൾക്കും ഇടയിലും കായികസൗഹൃദത്തിന്റെ പുതിയ മാതൃക തീർത്ത് റിഫ റോയൽസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച വിന്റർ കപ്പ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണ്ണമെന്റ് സീസൺ 5 സമാപിച്ചു. ഈസ്റ്റ് റിഫ ഫുട്ബാൾ ക്ലബ്ബ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ആവേശോജ്ജ്വലമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ സാർ എഫ്.സി. ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ദാന എഫ്.സി. ടീം വിന്നേഴ്സ് ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കി.
ബഹ്റൈനിലെ റിഫ ലുലു ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ റിഫ റോയൽസ് ക്ലബ്ബ്, അംഗങ്ങളുടെ കായിക വിനോദത്തിനും മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനുമായി വർഷം തോറും നടത്തിവരുന്ന മേളയാണിത്. ജോലിയുടെ തിരക്കുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഈ സന്തോഷ മുഹൂർത്തത്തിനായി എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയത്. ടൂർണ്ണമെന്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ നാലു ദിവസം രാത്രി ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരുന്നു ടീമുകളുടെ പരിശീലനം.
പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും ഊർജ്ജസ്വലത നിലനിർത്താനും ഇത്തരം മത്സരങ്ങളും ഒത്തുകൂടലുകളും ഏറെ സഹായകരമാണെന്ന് റിഫ റോയൽസ് ക്ലബ്ബിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നസീർ കരിപ്പാക്കുളം പറഞ്ഞു.
വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം പാതിരാത്രിക്ക് തുടങ്ങി പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിന്റെ ഇടവേളകൾ പാട്ടും നൃത്തവുമായി എല്ലാവരും ചേർന്ന് വലിയൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാറുണ്ടെന്ന് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഒത്തുചേരലിനു ശേഷം അടുത്ത വർഷത്തെ ആഘോഷത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് തങ്ങളെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കളിയോടൊപ്പം കലയും വിനോദവും ഒത്തുചേരുന്ന വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ്. കുട്ടികളുമടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും പങ്കാളിത്തവും പരിപാടിയുടെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു.
ബദറുദ്ധീൻ, രഞ്ജു സുകുമാരൻ, ഉത്തരൻ നാട്ടിക, പി.സുമേഷ്, സി.നിർമ്മൽ, കെ.റാഷിദ്, കെ.മുബഷിർ, ടി.മിഥുൻ, എം. ആസിഫ്, റഹീം കിലക്കരൈ, അജ്മൽ ഫിറോസ്, കെ.മുസ്തഫ, ഫവാസിൽ, ഹർഷാദ്, സൈദ് സാഹിർ, കുഞ്ഞിക്ക എന്നിവരാണ് നസീറിനൊപ്പം പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ജീവകാരുണ്യ-സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ കൂട്ടായ്മ കൈയൊഴിയുന്നില്ല. നാട്ടിലെ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യാർത്ഥം ഫുട്ബോൾ ടീമിന് സാമ്പത്തിക സഹായവും ജഴ്സിയും ബോളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമഗ്രികളും സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും റിഫ റോയൽസ് ക്ലബ് നടത്താറുണ്ട്.