‘ഖുർആൻ തണലിൽ സകുടുംബം’ സമ്മേളനത്തിന് പ്രൗഢ സമാപനം

‘ഖുർആൻ തണലിൽ സകുടുംബം’ സമ്മേളനത്തിന് പ്രൗഢ സമാപനംtext_fields
മനാമ: അൽ ഹിദായ സെന്റർ വിസ്ഡം ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്ററുമായി ചേർന്ന് ‘ഖുർആൻ തണലിൽ സകുടുംബം’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഖുർആൻ സമ്മേളനം മുഹറഖ് ഹാലത് ബു മാഹിർ ഹാളിൽ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായി സമാപിച്ചു. വിസ്ഡം യൂത്ത് സെക്രട്ടറി സുഹാദ് ബിൻ സുബൈർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ അൽ ഹിദായ സെന്റർ മേധാവി സ്വലാഹ് ബൂ ഹസ്സൻ ഉൽഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ടി.പി. അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടികളിലെ വിവിധ സെഷനുകൾക്ക് വസീം അഹ്മദ് അൽ ഹികമി, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഹംറാസ് അൽ ഹികമി, സ്വാലിഹ് അൽ ഹികമി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
വിരൽ തുമ്പിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഖുർആൻ പഠനത്തിന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിശാലമായ രണ്ട് ഇടങ്ങൾ 'സമീൽ ആപ് ആൻഡ് പീസ് റേഡിയോ' സംവിധാനങ്ങളെയും, കൂടെ പഠനത്തിന്നായി നാം ദിനേന ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും എം.എം. രിസാലുദ്ദീൻ സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തി. എട്ടാം ക്ലാസിന് മുകളിലുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി വിസ്ഡം സ്റ്റുഡന്റ്സ് ആരംഭിക്കുന്ന സി.ആർ.ഇ, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷമീൽ മഞ്ചേരി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.കെ. അഷ്റഫ്, അഹ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ കൂഹെജി, കെ.എം.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസുദ്ദീൻ വെള്ളികുളങ്ങര എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു.
ഷിഫാ അൽ ജസീറ വൈസ് ചെയർമാൻ സിയാദ് ഉമർ, കെ എം സി.സി. നേതാക്കളായ കുട്ടൂസ മുണ്ടേരി, കെ.പി. മുസ്തഫ, ഫൈസൽ കണ്ടിത്താഴ, റഫീഖ് അബ്ദുല്ല എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സാദിഖ് ബിൻ യഹ്യ, മിൻഹാൻ അബ്ദുൽ മജീദ്, ബിനു ഇസ്മായിൽ എന്നിവർ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. അബ്ദു സലാം ചങ്ങരംചോല നന്ദി പറഞ്ഞു.