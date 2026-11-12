പ്രിയദർശിനി പബ്ലിക്കേഷൻ ‘ഇതിഹാസ മാസം’ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്

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പ്രിയദർശിനി പബ്ലിക്കേഷൻ ‘ഇതിഹാസ മാസം’ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്text_fields
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News Summary - Priyadarshini Publication ‘Historical Month’ inaugurated today
മനാമ: കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗമായ പ്രിയദർശിനി പബ്ലിക്കേഷൻ ബഹ്റൈൻ -പാലക്കാട് ജില്ല കമ്മിറ്റി ഇതിഹാസ മാസം എന്ന പേരിൽ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തെ പഠന വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു മാസക്കാലത്തെ ചടങ്ങുകളുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴിന് ബി.എം.സിയിൽ നടക്കും.
ചിറ്റൂർ എം.എൽ.എ സുമേഷ് അച്യുതൻ ഉദ്ഘാടകനായും വ്യവസായ പ്രമുഖൻ പമ്പാവാസൻ നായർ മുഖ്യാതിഥിയായും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും. ബഹ്റൈനിലെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് മുഴുവൻ സാഹിത്യ പ്രേമികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി പ്രിയദർശിനി നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ സൈത് എം. എസ്, അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗം സൽമാനുൽ ഫാരിസ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
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