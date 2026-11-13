ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പി.എൽ.സി ഭാരവാഹികൾ

ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പി.എൽ.സി ഭാരവാഹികൾtext_fields
മനാമ: പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ (പി.എൽ.സി.) ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ബഹ്റൈനിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. പ്രദീപ് സിങ് രാജ്പുരോഹിതുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹം നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അംബാസഡറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. പ്രവാസികളുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ, ക്ഷേമം, സുരക്ഷ, തൊഴിൽ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിവേദനം അംബാസഡർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവം കേട്ട അംബാസഡർ, പ്രവാസി ലീഗൽ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും അവകാശസംരക്ഷണത്തിനുമായി സംഘടന നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തു. പി.എൽ.സി ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താപത്രികയായ ‘ദി ബ്രിഡ്ജ്’ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശനവും അംബാസഡർ നിർവഹിച്ചു. സംഘടനയുടെ സേവനപ്രവർത്തനങ്ങളും നിയമസഹായ രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങളും മാനുഷിക ഇടപെടലുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വാർത്താപത്രിക.
പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഗ്ലോബൽ പി.ആർ.ഒയും ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റുമായ സുധീർ തിരുനിലത്ത്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. റിതിൻ രാജ്, സീനിയർ ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ അംഗവും മീഡിയ കോർഡിനേറ്ററുമായ രാജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ മുഹമ്മദ് സലീം, ഫസീല ഖാലിദ്, ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റർ സ്പന്ദന കിഷോർ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.