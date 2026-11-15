പാക്ട് വാർഷിക കായികമേള ബഹ്റൈനിൽ അരങ്ങേറിtext_fields
മനാമ: പാലക്കാട് ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ തിയേറ്റർ (പാക്ട്), ബഹ്റൈൻ സംഘടിപ്പിച്ച വാർഷിക കായികമേള 2026 ആവേശകരമായി നടന്നു. ഒരുമയുടെയും സേവനത്തിന്റെയും കരുത്തിന്റെയും 20 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന പാക്ടിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇത്തവണത്തെ കായികമേള വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി മത്സരാർഥികളെ തിരിച്ച് നടന്ന കായിക മത്സരങ്ങളിൽ 200-ലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു. പ്രവാസി സമൂഹത്തിലെയും ബഹ്റൈൻ സമൂഹത്തിലെയും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി. മത്സരവിജയികൾക്ക് ട്രോഫികളും മെഡലുകളും സമ്മാനിച്ചു. അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശാരീരിക ക്ഷമതയും കായിക വിനോദങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പാക്ട് എല്ലാ വർഷവും കായികമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
പാക്ട് പ്രസിഡന്റ് അശോക് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശിവദാസ് നായർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. കേരള നിയമസഭയിലെ ചിറ്റൂർ നിയോജകമണ്ഡലം എം.എൽ.എ. സുമേഷ് അച്യുതൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് കായികമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രൗണ്ട് ഉടമയായ യൂസഫും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. വിജയികൾക്കുളള സമ്മാന വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു.
പാക്ട് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ജ്യോതി മേനോൻ, ധന്യ രാഹുൽ, സുധീർ, സജിത സതീഷ്, ഉഷ സുരേഷ്, ജഗദീഷ് കുമാർ, സൽമാനുൽ ഫാരിസ്, ദീപക് വിജയൻ, രാംദാസ് നായർ, അനിൽ കുമാർ, സതീഷ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, മൂർത്തി നൂറാനി, ഇ.വി. വിനോദ്, ഷീബ ശശി, രമ്യ സുധി, രാമുണ്ണി കൊടൂർ, ബാബു കൃഷ്ണൻ, സുരേഷ് (കെ.പി.എം.ജി.) തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയുടെ ഏകോപനം നിർവഹിച്ചു.