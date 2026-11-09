മൈത്രിയുടെ രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ 65ഓളം പേർ പങ്കാളികളായി

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മൈത്രിയുടെ രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ 65ഓളം പേർ പങ്കാളികളായിtext_fields
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News Summary - mythri blood donation camp
മനാമ: മൈത്രി സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച രക്തദാന ക്യാമ്പ് സൽമാനിയ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ നടന്നു. ‘ജീവന്റെ തുടിപ്പിനായി ഒരുതുള്ളി രക്തം’ എന്ന സന്ദേശവുമായി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിൽ ബഹ്റൈനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി 65ഓളം പേർ രക്തം ദാനം ചെയ്തു.
പ്രസിഡന്റ് സലിം തയ്യിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ കെ.ടി. സലിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മുൻ ചെയർമാൻ എബ്രഹാം ജോൺ, ഇ. രാജീവ്, സെയ്ദ് ഹനീഫ്, ജയേഷ്, നൗഷാദ് മഞ്ഞപ്പാറ, അൻവർ ശൂരനാട്, നവാസ് കുണ്ടറ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. രക്തദാന ക്യാമ്പുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാ രക്തദാതാക്കൾക്കും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും മൈത്രി ട്രഷറർ അബ്ദുൽ ബാരി നന്ദി അറിയിച്ചു.
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