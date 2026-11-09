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    കേരളപ്പിറവി ആഘോഷം നടത്തി മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം

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    കേരളപ്പിറവി ആഘോഷം നടത്തി മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം
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    മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം കേരളപ്പിറവി ആഘോഷത്തിൽനിന്ന്

    മനാമ: കേരളത്തിന്റെ എഴുപതാമത് കേരളപ്പിറവി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ച് മുഹറക്ക് മലയാളി സമാജം. എം.എം.എസ് മലയാളം പാഠശാല കുട്ടികളുടെ ഭാഷ പ്രതിജ്ഞയോടെ തുടക്കമായ പരിപാടിയിൽ പ്രസിഡന്‍റ് അബ്ദുൽ മൻഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങ് രക്ഷാധികാരി അനസ് റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മലയാള ഭാഷയെയും കേരളീയ സംസ്കാരത്തെയും പുതു തലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എം.എം. എസിന്‍റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ ഇനിയും നടത്തണമെന്ന് അനസ് റഹീം പറഞ്ഞു. ലത്തീഫ് കെ, സുനിൽ കുമാർ, മൊയ്തീ ടി.എം.സി സംസാരിച്ചു. സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കർ സ്വാഗതവും ജോ. സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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    News Summary - Muharraq Malayali Samajam celebrates Kerala Piravi
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