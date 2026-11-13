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    മീഡിയ വണ്‍ മബ്റൂക് ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സ് ഇന്ന്

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    മീഡിയ വണ്‍ മബ്റൂക് ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സ് ഇന്ന്
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    മനാമ: പ്രവാസി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മികവിന് സ്നേഹാദരം നൽകുന്ന മീഡിയവൺ ‘മബ്റൂക്ക് ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സ്’ പരിപാടി ഇന്ന് ബഹ്റൈനിൽ നടക്കും. പത്താംക്ലാസിലും പ്ലസ്ടുവിലും 90 ശതമാനത്തിലേറെ മാര്‍ക്ക് നേടി ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മീഡിയ വണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ മബ്റൂക് ഗള്‍ഫ് ടോപ്പേഴ്സ് പുരസ്കാരങ്ങള്‍ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്യും.

    സിഞ്ചിലെ അഹ്‌ലി ക്ലബിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 3.30ന് നടക്കുന്ന പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിലാണ് സ്നേഹാദരം നൽകുക. ബഹ്റൈനിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. രാജ്യത്തെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ‘ഗൾഫ് മബ്റൂക്ക് ടോപ്പേഴ്സ്’ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റു വാങ്ങും. ബഹ്റൈനിലെ സ്വദേശി പ്രമുഖരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും. സുബി ഹോംസുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടി ഒരുക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കളെയും വിദ്യാർഥികളെയും പ്രവാസി സമൂഹത്തിലെ നാനാ തുറകളിൽ പെട്ടവരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് ഗൾഫ് മബ്റൂക്ക് ടോപ്പേഴ്സ് പുരസ്കാര ദാന സംഗമം.

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