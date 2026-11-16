40 ബ്രദേഴ്സ് ജില്ല കപ്പ്; മലപ്പുറം ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം എഫ്.സി ജേതാക്കൾtext_fields
മനാമ: 40 ബ്രദേഴ്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ജില്ലാ കപ്പ് ആൻഡ് വെറ്ററൻസ് കപ്പ്’ സീസൺ 4 ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ (എം.ജെ.പി.എ) ഔദ്യോഗിക ഫുട്ബോൾ ടീമായ മലപ്പുറം എഫ്.സി ചാമ്പ്യന്മാരായി. ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ വയനാട് ടീമിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മലപ്പുറം എഫ്.സി കിരീടം ചൂടിയത്. ടൂർണമെന്റിലെ വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങളും എം.ജെ.പി.എ താരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി. മികച്ച താരമായി ഫിനു ഫവാസും, മികച്ച പ്രതിരോധ താരമായി മുഫീദും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
വിജയികളായ ടീമിനെ മലപ്പുറം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി നാസർ മഞ്ചേരി, പ്രസിഡന്റ് ചെമ്പൻ ജലാൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രവീൺ മേൽപത്തൂർ, ട്രഷറർ ദിലീപ് പനയങ്കര, സ്പോർട്സ് കൺവീനർ സാജൻ ചെറിയാൻ എന്നിവരും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ സലാം, സുനിൽ, കരീം മോൻ, മണി, പ്രമോദ്, സ്വരാജ്, ഷഹീൻ ജലാൽ, നിയാസ് നാസർ, സുനീഷ്, പർവീൺ നാസർ, ഷിദ പ്രവീൺ, അമൃത രവി എന്നിവരും അഭിനന്ദിച്ചു.
ടീം കോച്ച് മൊയ്ദീൻ കുട്ടി, ക്യാപ്റ്റൻ റഹൂഫ്, മാനേജർമാരായ നൗഫൽ, ശരീഫ്, തസ്ലീം തെന്നാടൻ എന്നിവർ മത്സരത്തിൽ ടീമിന് നേതൃത്വം നൽകി.